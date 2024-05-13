Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» в эпоху Федуна

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал появление Заремы Салиховой (супруги бывшего владельца клуба Леонида Федуна) в руководстве красно-белых. Также Ловчев раскритиковал постоянную смену тренеров в «Спартаке». При этом он обвинил не самих тренеров, которые не добивались результата, а руководителей, которые якобы бездумно выбирают специалистов.

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