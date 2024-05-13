«Кристал Пэлас» требовал от «Баварии» 100 млн евро за Гласнера

«Кристал Пэлас» потребовал от «Баварии» 100 млн евро за Оливера Гласнера.

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Как сообщалось ранее, руководство немецкого клуба было заинтересовано в приглашении главного тренера лондонцев.

По информации BILD, через несколько часов после неудачи с подписанием Ральфа Рангника директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд связались с Гласнером, желая назначить его главным тренером.

Переговоры не закончились успехом, так как владелец «Пэлас» Стив Пэриш фактически наложил вето на сделку, потребовав от «Баварии» сумму в 100 млн евро за переход тренера. Кроме того, в разговоре с самим Гласнером он сослался на его контракт, действующий до 2026 года.

При этом «Бавария» была готова заплатить до 18 млн евро, но этого для «Пэлас» было мало.

Напомним, 49-летний австрийский специалист перешел в лондонский клуб из «Айнтрахта» после отставки Роя Ходжсона в конце февраля. Под его руководством команда не проиграла семь из десяти матчей Премьер-лиги, одержав разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (4:0) в последнем туре.