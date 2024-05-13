Стало известно условие увольнения Семака

Руководство петербургского «Зенита» после поражения команды в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА задумалось о расставании с главным тренером Сергеем Семаком.

По информации журналиста Кирилла Легкова, в данный момент специалист продолжает работать в обычном режиме без каких-либо предпосылок к отставке, несмотря на потерю лидерства в турнирной таблице чемпионата России. Однако в случае, если петербуржцы неудачно проведут оставшиеся игры сезона-2023/24, то не исключено, что к новому сезону команду будет готовить другой специалист.

Встреча, которая состоялась 11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам субботних матчей в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.