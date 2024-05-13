Винисиус — фаворит на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal, Мбаппе попал в тройку
Goal, являющийся одним из крупнейших в мире новостных сайтов, посвящённых футболу, составил рейтинг из 20 претендентов на получение награды лучшему футболисту 2024 года — «Золотой мяч».
Согласно мнению данного интернет-ресурса, больше всего шансов выиграть «Золотой мяч» у нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. На второй строчке расположился хавбек «сливочных» Джуд Беллингем. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе замыкает тройку лидеров.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal:
1. Винисиус («Реал» Мадрид);
2. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
5. Флориан Вирц («Байер»);
6. Гарри Кейн («Бавария»);
7. Тони Кроос («Реал» Мадрид);
8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
9. Родри («Манчестер Сити»);
10. Букайо Сака («Арсенал»);
11. Родриго («Реал» Мадрид);
12. Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид);
13. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);
14. Деклан Райс («Арсенал»);
15. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);
16. Лионель Месси («Интер Майами»);
17. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
18. Антуан Гризманн («Атлетико»);
19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
20. Лаутаро Мартинес («Интер»).