Лунин договорился с «Реалом» о продлении контракта до 2029 года

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин продлит контракт с испанским клубом до 2029 года, сообщает онлайн-издание Relevo.

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По информации источника, стороны пришли к принципиальному соглашению ещё в марте, однако вратарю и «Реалу» только предстоит обсудить последние детали. Действующее соглашение украинца с испанским клубом рассчитано до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лунина в € 16 млн.

В нынешнем сезоне Андрей провёл 30 матчей, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 28 мячей. За «Реал» Лунин выступает с 2018 года. Ранее в своей профессиональной карьере украинец представлял «Зарю» и «Днепр». Также вратарь играл на правах аренды за «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Реал Овьедо».