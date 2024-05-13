Мамаев оценил совет Карпина молодым уезжать в Европу

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев оценил совет нынешнего тренера национальной команды Валерия Карпина молодым игрокам уезжать из РПЛ в Европу. По мнению Мамаева, ни один российский футболист не откажется от хорошего предложения из Европы, главное — чтобы эти предложения вообще были.

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