Андрей Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не проигрывает при Слишковиче
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис объяснил, почему московский «Спартак» не проигрывает под руководством боснийского специалиста Владимира Слишковича.
«Спартак» сейчас занимает пятое место, у команды нет давления и нет задач, плюс их не критикуют. Поэтому «Спартак» раскрепостился, выходит на поле и играет в своё удовольствие. Да, может, где-то сопутствует удача. Но в команде всегда говорят, что будут бороться за первое место. Сейчас говорят, что «Спартаку» везёт. В чём везёт? В том, что они взяли пятое место? Вот это классное везение. Мы тоже в таких ситуациях оказывались, когда я играл в «Сатурне». Если получилось, то отлично, не получилось — ну и бог с ним, заняли четвёртое или пятое место, выше не поднимемся. Вот так и играет сейчас «Спартак», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.