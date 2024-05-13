Семин назвал дилетантами руководителей «Пари НН»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о руководстве «Пари НН».

© Спорт день за днем

«Из-за ситуации, которая происходит в Нижнем Новгороде, можно сказать, что люди в клубе – дилетанты. Они заменили тренера за несколько туров до конца чемпионата, а это подтверждает мои слова. Тем более, Юран – это топовый тренер. Сейчас настала очередь спортивного директора – его надо увольнять», – цитирует Семина «СЭ».

«Пари НН» не побеждает в восьми матчах чемпионата России подряд с общим счетом 9:27.

Юран был уволен с поста главного тренера 29 апреля. 4 мая руководство «Пари НН» назначило Сашу Илича наставником команды. Контракт действует до лета 2025 года.

После 28-го тура чемпионата России «Пари НН» идет на 12-м месте. В активе команды Илича 29 очков.

Следующий матч «Пари НН» проведет 20 мая на домашней арене против ЦСКА. Последняя игра сезона нижегородцы состоится 25 мая на выезде с «Крыльями Советов».