Аллегри уйдет из «Ювентуса» по окончании сезона

Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса».

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Как сообщает Tuttosport, финал Кубка Италии против «Аталанты» и матчи Серии А с «Болоньей» и «Монцей» станут последними для 56-летнего специалиста во главе туринского клуба.

У «Юве» 5 ничьих подряд в чемпионате Италии, а в 15 последних матчах лишь 2 победы. Команда занимает 4-е место в таблице и уже гарантировала себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2024/25.

Напомним, Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год и выиграл 11 трофеев, в том числе 5 чемпионских титулов. Клуб с ним дважды играл в финалах Лиги чемпионов, но оба раза проиграл – «Реалу» и «Барселоне». В 2021-м Массимилиано снова возглавил «бьянконери» – пока трофеев в этот заход у него нет.