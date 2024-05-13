Оливье Жиру объявил об уходе из «Милана».
«Я хочу сообщить вам, что следующие два матча станут для меня последними в составе «Милана». Я продолжу карьеру в МЛС. Я очень горжусь всем, чего добился за три сезона в «Милане». Сейчас правильный момент, чтобы объявить [об уходе]. Моя история в «Милане» заканчивается в этом году, но клуб навсегда останется в моем сердце», – сказал нападающий «россонери».
Ранее сообщалось, что французский футболист присоединится к «Лос-Анджелесу».
Жиру выступал за «Милан» с 2021 года. В составе итальянского клуба он провел 130 матчей и забил 48 голов. Игрок завоевал скудетто с командой в сезоне-2021/22.
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Жиру объявил об уходе из «Милана» в МЛС по окончании сезона