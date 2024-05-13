Гендиректор «Динамо» высказался о проведении Братского кубка летом

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о проведении Братского Кубка летом.

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«Мы хотим презентовать Братский Кубок 2024. Будет больше участников, развлекательной программы, матчей и братских смыслов. И у «Динамо», и у ЦСКА есть братские клубы из нашей братской страны — Сербии. ОФК «Белград» — побратим «Динамо», и «Партизан» — побратим ЦСКА.

Московские клубы играют с клубами из Белграда, но не играют между собой. Каждый клуб зарабатывает очки за свой город. После последнего матча производится подсчёт очков, и команды из города-победителя получают по кубку», — передает слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК в Братском Кубке. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве.