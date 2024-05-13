Тихонов высказался о дисквалификации за слова про Опейкину

Андрей Тихонов высказался о дисквалификации за слова про Веру Опейкину.

© Sports.ru

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил недовольство, что главным арбитром на матч была назначена женщина. После этого КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых – условно. После протеста тренера апелляционный комитет РФС оставил в силе срок отстранения, однако обозначил, что реальная дисквалификация специалиста составит один матч, а не три.

– Мне сказали, что у нас гендерное равенство. Если бы я сказал «арбитр», а не «женщина», тогда бы все это рассматривалось совсем по-другому. Я слово «гендер» слышал только из Европы.

– Ожидали ли, что вокруг вашей фразы поднимется такая шумиха?

– Не ожидал. Думаю, теперь мое наказание станет уроком для всех, – сказал Тихонов.