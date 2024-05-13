Мамаев рассказал, почему решил завершить карьеру

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев рассказал о том, как принял решение завершить карьеру игрока.

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— После «Химок» у вас были варианты?

— Да, но у нас родился сын, мы с женой провели фантастическое лето — съездили в Анапу, Крым, слетали на Алтай. Предложения пришли уже ближе к осени, а я всё это время ничего не делал. Я всем командам честно сказал, что мне нет смысла обманывать: мне надо месяц подготовиться, а там уже и перерыв на чемпионат мира. Предлагал вернуться к обсуждениям зимой, но я тогда уже для себя принял решение, что больше не хочу играть, — сказал Мамаев «Чемпионату».

Мамаеву 35 лет, он завершил карьеру игрока в феврале 2023 года. Полузащитник играл за московские «Торпедо» и ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и подмосковные «Химки». В составе сборной России он провел 15 матчей.