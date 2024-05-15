«Пари НН» активировал опцию выкупа футболиста Карапузова у «Динамо»

Пресс‑служба нижегородского «ПАРИ НН» сообщила, что футбольный клуб активировал опцию выкупа полузащитника Владислава Карапузова у московского «Динамо».

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С 24‑летним Карапузовым заключен трехлетний контракт. Ранее о реализации условий на выкуп Карапузова «Матч ТВ» сообщал генеральный директор «бело‑голубых» Павел Пивоваров.

— В соответствии с условиями арендного соглашения активирована опция выкупа полузащитника Владислава Карапузова у московского «Динамо», — говорится в заявлении «ПАРИ НН».

В августе Карапузов перешел из «Динамо» в «ПАРИ НН» на правах аренды с опцией выкупа. В этом сезоне полузащитник провел за команду из Нижнего Новгорода 24 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.