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Капитан "Спартака" Джикия подал иск в суд на застройщика

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия подал исковое заявление в Тушинский районный суд Москвы на застройщика, потребовав выплаты компенсации за недостатки при сдаче объекта недвижимости. Карточка дела опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Капитан «Спартака» Джикия обратился в суд
© globallookpress.com

По сообщению АГН «Москва», футболист просит компенсировать сумму в размере более 12,5 млн рублей. Частично эту сумму Джикия потратил на самостоятельное устранение недостатков, остальную часть он требует взыскать в качестве уменьшения площади трех спорных объектов и уменьшения прав на долю в общедомовом имуществе.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 66 минут. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 10 марта в матче против воронежского «Факела» (0:2). В Кубке страны в последний раз Джикия играл против петербургского «Зенита» 17 апреля.

Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

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