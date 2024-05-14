Рой Кин поддержал Руни, обвинившего игроков «МЮ» в симуляции травм

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поддержал экс-форварда Уэйна Руни, который заявил, что некоторые игроки «красных дьяволов» могут играть, но не спешат возвращаться в общую группу после травм из-за приближающегося Евро-2024.

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