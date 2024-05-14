«Зенит» назвал дату подписания нового контракта с Семаком

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что новый контракт на улучшенных условиях с главным тренером команды Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99‑летия клуба.

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30 апреля Илюхина сообщила, что петербургский клуб договорился с Семаком о продлении контракта.

— Новый пятилетний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99‑летия «Зенита». Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды «Зенита», — говорится в сообщении в Telegram‑канале «Зенита».

После 28 туров МИР РПЛ «Зенит» с 51 очком идет на второй строчке в таблице МИР РПЛ.

«Зенит» сыграет с ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Встреча пройдет в среду, 15 мая, в Санкт‑Петербурге, начало — в 20:45 (мск). Первая игра команд завершилась со счетом 1:1.