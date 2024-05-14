Зделар рассказал, симпатизирует ли он какой‑то из команд в чемпионской гонке РПЛ

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил «Матч ТВ», что ему неважно, кто станет чемпионом России в текущем сезоне.

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После 28‑ми туров МИР РПЛ «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Вторым идет «Зенит» (51), третьим — «Краснодар» (50).

— Не симпатизируешь «Динамо» в чемпионской гонке? Победой над «Зенитом» вы помогли им стать ближе к трофею.

— Я не буду отвечать. Мы играем за ЦСКА. Мне просто неважно, кто станет чемпионом. Никому из команд не симпатизирую, — сказал Зделар «Матч ТВ».

ЦСКА в гостевом матче 28‑го тура МИР РПЛ победил «Зенит» — 1:0. Московская команда набрала 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.