Широков оценил шансы «Динамо» на победу в РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков оценил шансы «Динамо» выиграть чемпионат страны в этом сезоне.

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Широков считает, что московскую команду сейчас мало кто сможет обыграть и лишить ее очков. В РПЛ «Динамо» занимает первое место с 53 очками.

«У них впереди ключевой матч с «Крыльями Советов» дома — они обязаны его выиграть. Если они в такой ситуации не станут чемпионами, тогда я не знаю, что еще нужно. «Динамо» должно вгрызаться в этот шанс», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Он отметил, что удивился лидерству московской команды за два тура до окончания чемпионата России.

На втором месте в РПЛ располагается питерский «Зенит», который является девятикратным чемпионом страны и победителем прошедшего чемпионата. Питерцы набрали 51 очко. Ниже, на третьем месте, находится «Краснодар», набравший 50 очков.

В 29-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» дома. Встреча пройдет 19 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.