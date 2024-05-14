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Семь игроков РПЛ попали в расширенный состав сборной Беларуси на матч с Россией

Пресс-служба сборной Беларуси в своём телеграм-канале объявила расширенный состав на товарищеские матчи с Россией и Израилем. В списке находится 40 футболистов. Напомним, встреча с со сборной России состоится 7 июня, а матч с израильской национальной командой пройдёт 11 июня.

Семь игроков РПЛ попали в состав сборной Беларуси на матч с Россией
© Чемпионат.com

Отметим, что в расширенный состав сборной Беларуси попало семь футболистов из РПЛ, а также пять игроков из Мелбет Первой лиги.

Вратари: Павел Павлюченко («Пахтакор», Узбекистан), Сергей Игнатович («Шахтёр», Солигорск), Федор Лапоухов («Динамо-Минск»), Евгений Абрамович («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Михаил Козакевич («Динамо-Брест»).

Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба — «Химки», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия), Денис Левицкий, Алексей Залеский (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Павел Чикида («Славия-Мозырь»), Максим Касараб («Динамо-Брест»), Илья Москаленчик («Тюмень», Россия).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Иван Бахар («Арсенал», Тула, Россия), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Юрий Ковалёв, Кирилл Капленко (оба — «Балтика», Россия), Валерий Громыко («Кайсар», Кызылорда, Казахстан), Валерий Бочеров, Артём Концевой (оба — «Урал», Россия), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Евгений Берёскаывызкин («Кызыл-Жар», Петропавловск, Казахстан), Кирилл Кириленко («Славия-Мозырь»), Ярослав Орешкевич («Динамо-Брест»),.

Нападающие: Михаил Гордейчук («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Балтика», Россия), Дмитрий Антилевский («Хапоэль» Хайфа, Израиль), Евгений Шикавка («Корона», Кельце, Польша), Герман Барковский («Динамо-Брест»), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Владислав Морозов («Арока», Португалия).

Футбол
Алексей Залеский
Артем Концевой
Иван Бахар
Валерий Громыко
Захар Волков
Владислав Малькевич
Евгений Шикавка
Кирилл Капленко
Виталий Лисакович
Кирилл Печенин
Максим Скавыш
Павел Забелин
Евгений Абрамович
Павел Павлюченко
Сергей Политевич
Евгений Яблонский
Владислав Морозов
Дмитрий Антилевский
Никита Корзун
Денис Поляков
Михаил Гордейчук
Юрий Ковалев
СБОРНАЯ РОССИИ
Крылья Советов