Председатель совета директоров ПФК ЦСКА стал замглавы администрации президента

Президент Российской Федерации Владимир Путин произвел изменения в руководстве своей администрации. Согласно соответствующему указу российского лидера, Максим Орешкин назначен на пост заместителя руководителя администрации президента.

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Напомним, Орешкин является председателем совета директором футбольного клуба ПФК ЦСКА. Он занимает эту должность с 2020 года. Ранее в администрации президента он занимал пост помощника по экономике.

Напомним, за два тура до конца Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице. Завтра, 15 мая, армейцам предстоит сыграть с «Зенитом» в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1.