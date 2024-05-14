Андрей Тихонов ответил, готов ли возглавить «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, готов ли он стать главным тренером «красно‑белых».

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— Готовы ли возглавить «Спартак», если появится такая возможность?

— Нет.

— Дело в недостатке тренерского опыта или в чем‑то другом?

— У нас многие «спартаковцы» готовы или мечтают возглавить команду, но соответствуют ли они этому уровню? Это большая ответственность и большой груз, поэтому я говорю, что нет, — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 годы. В составе московского клуба он стал восьмикратным чемпионом России.

После завершения игровой карьеры Тихонов дважды был ассистентом главного тренера «Спартака».