Комментатор Елагин заявил, что Кокорин не реализовал свой потенциал

Комментатор Александр Елагин заявил, что футболист кипрского «Ариса» Александр Кокорин не реализовал свой потенциал, передает «Спорт-Экспресс».

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«Считаю, Кокорин не раскрыл свой потенциал даже на четверть. Не реализовал свои способности. Можно сколько угодно говорить, что он был по своим качествам сильнее Тюкавина. Ну и что?» — сказал Елагин.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.