«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Варана по окончании сезона

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил, что французский защитник Рафаэль Варан покинет клуб по окончании сезона-2023/2024. Отмечается, что футболист покинет стан «красных дьяволов» по истечении срока контракта.

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