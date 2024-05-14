«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Варана по окончании сезона

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Рафаэля Варана по окончании сезона
«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил, что французский защитник Рафаэль Варан покинет клуб по окончании сезона-2023/2024. Отмечается, что футболист покинет стан «красных дьяволов» по истечении срока контракта.
«Варан привнес в команду свой высокий класс и большой опыт, проведя за „Манчестер Юнайтед“ 93 матча. Однако больше всего Рафа запомнился невозмутимой работой в центре защиты, поскольку с момента прихода в клуб он показал свои лучшие качества. Центральный защитник выбыл после матча с «Челси» 4 апреля, но сейчас он усердно работает над восстановлением после травмы и надеется снова выйти на поле до конца сезона. Все в «Юнайтед» благодарят Рафу за его работу и желают ему всего наилучшего в будущем", — написала пресс-служба клуба.