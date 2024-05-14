«Локомотив» продлит контракт с Галактионовым

«Локомотив» продлит контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. С большой долей вероятности, срок нового соглашения составит два года с сохранением текущей зарплаты тренера — пять миллионов рублей в год.

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Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист возглавлял футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков по результатам 28 матчей.

В следующей игре внутреннего первенства команда Михаила Галактионова примет «Факел» на домашней арене. Игра состоится 18 мая и начнётся в 16:30 мск.