Агент Сафонов предложил новый вариант лимита на легионеров

Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ возможное ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России.

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Сегодня, 14 мая, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил ужесточить лимит на иностранных футболистов в РПЛ.

– Как вы считаете, правильно ли это?

– Если брать легионеров, то нужно делать как у англичан, чтобы футболист проводил какой-то процент матчей за сборную или еще что-то. Это нужно для того, чтобы легионеры по типу Зе Турбо (нападающий «Пари НН» – «Спорт День за Днем») не занимали места российских футболистов. Не привозить таких игроков, на которых будут просто отмывать деньги. Высококлассные игроки, которыми были в свое время Вагнер Лав, Халк, Витсель, Карвальо, являются украшением чемпионата, на них народ ходит, получая удовольствие от их игры.

Тут надо с умом подходить. Просто взять и все запретить – это смешно. У некоторых легионеров долгосрочные контракты. Кто будет выплачивать компенсации, если им сейчас запретят играть? Тут надо не с шашкой наголо, а все серьезно взвешивать.

– Как повлияет это решение на уровень футбола в России?

– Если будут высококлассные легионеры, то никак не повлияет. Поменьше дров будет приезжать. Если вообще запретить, то упадет уровень. Это неправильно.

– Почему так штормит наши законодательные органы? Только в 2022 году утвердили последний лимит, а сейчас новые разговоры пошли.

– Когда приходит новая команда, надо что-то свое придумывать. Я больше люблю, когда есть стабильность. В Англии и в других странах нет таких шараханий. Команды играют, потом выигрываются чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры. Каждый хочет придумать свой велосипед, это не совсем правильно. И поменять правило по ходу игры тоже не совсем правильно.

Есть определенный момент, у нас центральных защитников россиян вообще хороших нет. Во всех командах в основном иностранцы. В свое время в хоккее запрещали иностранных вратарей и еще что-то. Сколько людей, столько и мнений. Мне нравится, когда правила игры не меняются. Например, договорились, что четыре года играем по таким правилам, не надо каждый раз что-то придумывать