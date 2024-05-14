Тихонов назвал имя идеального тренера для «Спартака»
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, кто, на его взгляд, стал бы идеальным тренером для «красно‑белых».
Владимир Слишкович исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения испанца Гильермо Абаскаля в середине апреля. При боснийце «красно‑белые» не проигрывают в МИР РПЛ на протяжении пяти матчей, а также дошли до финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России.
— То, какую игру ставит Валерий Карпин в «Ростове» — техничный, комбинационный и быстрый футбол, полностью соответствует «Спартаку». Для меня Карпин — лучший вариант на российском рынке. Думаю, если поставить его главным тренером и добавить в «Спартак» еще футболистов, может многое получиться, — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.
После завершения игровой карьеры Карпин работал генеральным директором московского клуба, а также был тренером «красно‑белых» с 2009 по 2014 год. Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.
В данный момент Карпин является главным тренером «Ростова» и сборной России.