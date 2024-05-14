Тихонов назвал имя идеального тренера для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, кто, на его взгляд, стал бы идеальным тренером для «красно‑белых».

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Владимир Слишкович исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения испанца Гильермо Абаскаля в середине апреля. При боснийце «красно‑белые» не проигрывают в МИР РПЛ на протяжении пяти матчей, а также дошли до финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России.

— То, какую игру ставит Валерий Карпин в «Ростове» — техничный, комбинационный и быстрый футбол, полностью соответствует «Спартаку». Для меня Карпин — лучший вариант на российском рынке. Думаю, если поставить его главным тренером и добавить в «Спартак» еще футболистов, может многое получиться, — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После завершения игровой карьеры Карпин работал генеральным директором московского клуба, а также был тренером «красно‑белых» с 2009 по 2014 год. Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.

В данный момент Карпин является главным тренером «Ростова» и сборной России.