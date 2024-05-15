Агент Николсона назвал реальным возвращение футболиста в «Спартак»

Ненад Портега, агент нападающего Шамара Николсона, допустил, что футболист, права на которого принадлежат «Спартаку», продолжит выступление в московском клубе.

Этот сезон Николсон провел в аренде в «Клермоне». Французский клуб вылетел в Лигу 2 и не стал продлевать сотрудничество с форвардом.

«Пока у нас не было общения со «Спартаком», но в ближайшее время планируем начать. У Шамара действующий контракт с клубом до лета 2026 года. Его возвращение в «Спартак» этим летом вполне реально», — приводит слова Портеги «Спорт-Экспресс».

В 28 матчах этого сезона Николсон забил четыре гола и сделал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.