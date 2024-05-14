В «Атлетико» прокомментировали информацию об интересе к Тюкавину

Директор по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут отреагировал на информацию об интересе испанского клуба к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

Об интересе «Атлетико» к Тюкавину сообщил телеграм-канал «Первый спорт». По информации источника, трансфер россиянина может состояться ближайшим летом.

«Нам ничего не известно об интересе к Константину Тюкавину», — приводит слова Анаута «Матч ТВ».

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2028 года. Соглашение с динамовцами форвард продлил в декабре 2023 года.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 36 матчей, забил 17 голов и стал автором 10 результативных передач. За два тура до финиша РПЛ «Динамо» идет на первом месте с 53 очками. На 2 балла динамовцы опережают «Зенит».

«Атлетико» в Ла Лиге располагается на 4-м месте за три тура до конца сезона.