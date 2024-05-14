Российская пивоваренная компания может стать спонсором РПЛ

Российская пивоваренная компания «Балтика» может стать спонсором РПЛ, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

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По информации источника, компания готова заплатить лиге 300 млн рублей за два года, стороны близки к соглашению.

В нынешнем сезоне РПЛ проведено 28 туров. Единоличным лидером за два тура до финиша чемпионата является «Динамо», набравшее 53 очка. На 2 балла динамовцы опережают действующего чемпиона «Зенита» (51 очко). Тройку замыкает «Краснодар» (50).

В зоне стыковых матчей находятся «Урал» и «Факел» (по 29 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Балтика» (26 очков) и «Сочи» (23).

Матчи заключительного, 30-го тура, РПЛ состоятся 25 мая.