France Football может вручить «Золотой мяч» Левандовскому за 2020-й год

Известный французский журнал France Football рассматривает вариант с вручением «Золотого мяча» нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому за 2020-й год. Об этом сообщает Sport.es.

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Напомним, в тот год церемония вручения «Золотого мяча» была отменена из-за пандемии коронавируса. При этом в 2020 году польский нападающий, на тот момент выступающий за «Баварию», забил 55 голов в 47 матчах во всех турнирах. Как подчёркивает источник, France Football изучает вариант с вручением этой награды Левандовскому с целью улучшения своей репутации.

Ранее сам Левандовский заявил, что он был бы не против, если бы получил «Золотой мяч» спустя четыре года.

В 2021 году «Золотой мяч» получил на тот момент нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

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