«Торпедо» объявило о расставании с Полозом

Пресс-служба московского «Торпедо» в своем Telegram-канале опубликовала заявление, в котором сообщила о расторжении контракта с нападающим Дмитрием Полозом.

Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию. В сезоне-2023/24 нападающий провел за «автозаводцев» 20 матчей и смог отличиться лишь однажды, записав на свой счет также две результативные передачи.

Предыдущим клубом Полоза был «Ростов». Он уже выступал за команду с 2012 по 2017 год и с 2020 по 2023-й. 31-летний футболист провел за клуб 242 матча, в которых забил 58 мячей и сделал 29 результативных передач. 13 июня 2023 года объявил об уходе Полоза объявил «Ростов». Соглашение нападающего с клубом было рассчитано до 30 июня 2023 года, после чего он подписал контракт с «Торпедо».

В составе «Ростова» нападающий стал обладателем Кубка России и серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ). В футболке сборной России он отметился тремя забитыми мячами в 19 матчах.