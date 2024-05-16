Козлов: «Балтика» должна обязательно завоевать Кубок России

Атакующий полузащитник «Балтики» Данила Козлов высказался о шансах команды в суперфинале Кубка России. Калининградский клуб в матче за трофей сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет 2 июня в «Лужниках».

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«Ожидал, что сможем зайти так далеко в Кубке? Да, я думаю, что мы должны обязательно выигрывать его. Будет ли мне принципиально сыграть с «Зенитом»? Нет, хочется уже просто сыграть этот матч и выиграть», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Балтика» в финале Пути регионов победила дома «Спартак» (1:0). «Зенит» в финале Пути РПЛ был сильнее ЦСКА. По сумме двух матчей была ничья 1:1 (1:1, 0:0), в серии пенальти петербуржцы победили со счетом 5:4.

В РПЛ за два тура до конца сезона «Балтика» идет в зоне вылета на 15-м месте с 26 очками. От зоны стыковых матчей калининградский клуб отстает на 3 очка. 19 мая «Балтика» в гостях сыграет с «Ростовом». 25 мая калининградский клуб встретится на своем поле с «Локомотивом».