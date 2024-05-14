Фанатов «Арсенала» будут выгонять со стадиона «Тоттенхэма» во время игры с «Сити»

Служба безопасности, работающая на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», где сегодня, 14 мая, состоится отложенный матч 34-го тура АПЛ между «шпорами» и «Манчестер Сити», будет отслеживать и выгонять с этой арены болельщиков лондонского «Арсенала» в целях безопасности. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, приход болельщиков «Арсенала» на трибуну с фанатами «Тоттенхэма» является нарушением регламента клуба и условий продажи билетов и членства.

Представители «шпор» подчёркивают: «Любое лицо, пришедшее на часть территории, предназначенную для любой группы болельщиков, к которой оно не принадлежит, может быть изгнано с этой территории либо в целях собственной безопасности, либо по любой причине».

Напомним, матч начнётся в 22:00 мск. В случае победы «Манчестер Сити» выйдет на чистое первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив «канониров».