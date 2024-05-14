Вендел: пока в чемпионате ещё ничего не решено

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос, как он оценивает расклад в чемпионате России на финише сезона.

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«Это футбол, потери очков — ​это часть игры. Мы должны быть готовы ко всему, что может произойти на поле, к любой ситуации. Пока в чемпионате ещё ничего не решено, и от нас требуется максимальная концентрация. Впереди у нас два финала, точнее, четыре, если брать в расчёт кубковую игру с ЦСКА и матч за трофей 2 июня. И мы постараемся победить в каждом из них. Если Бог будет на нашей стороне, у нас всё получится», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают второе место, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка. В последних пяти матчах РПЛ «Зенит» три раза проиграл, один раз сыграл вничью и один раз выиграл.