Вендел: «Зенит» сделает все, чтобы с божьей помощью отпраздновать победу в Кубке

Полузащитник «Зенита» Вендел считает, что петербургский клуб способен стать чемпионом МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) и победителем ФОНБЕТ Кубка России по итогам сезона.

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«Зенит» не смог победить в четырех последних матчах МИР РПЛ и переместился на второе место в таблице по итогам 28‑го тура, имея в активе 51 очко. Лидером чемпионата является московское «Динамо» (53 очка). В среду, 15 мая, петербургский клуб сыграет с ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России, первая игра команд завершилась со счетом 1:1.

— Вы трехкратный чемпион России, обладатель двух Суперкубков, а вот Кубка России в вашей коллекции еще нет. Для вас принципиально завоевать этот трофей?

— Конечно! Я много раз говорил, что главная мотивация для меня — ​максимальное количество трофеев вместе с «Зенитом». За то время, что я здесь, нам не удавалось добраться до финала, но сейчас мы в одном шаге от этого и собираемся сделать всё возможное, чтобы, с Божьей помощью, отпраздновать победу в Кубке.

— Как вам нынешний расклад на финише сезона РПЛ? Ни в одном из оставшихся матчей у «Зенита» нет права на ошибку.

— Это футбол, потери очков — это часть игры. Мы должны быть готовы ко всему, что может произойти на поле, к любой ситуации. Пока в чемпионате еще ничего не решено, и от нас требуется максимальная концентрация. Впереди у нас два финала, точнее, четыре, если брать в расчет кубковую игру с ЦСКА и матч за трофей 2 июня. И мы постараемся победить в каждом из них. Если бог будет на нашей стороне, у нас всё получится, — цитирует Вендела пресс‑служба «сине‑бело‑голубых».

В прямом эфире кубковый матч «Зенит» — ЦСКА в среду покажут телеканалы «Матч ТВ» (с 20:00) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (20:40), а также сайты matchtv.tu и sportbox.ru.