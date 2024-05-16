«Интер Майами» без Месси не сумел обыграть «Орландо Сити» в матче МЛС

В ночь с 15 на 16 мая мск на стадионе «Эксплория» в Орландо (США) завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» в гостях сыграл вничью с «Орландо Сити» со счётом 0:0.

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«Интер Майами» в этой встрече имел несколько моментов для взятия ворот, однако ни одна атака не завершилась голом. Испанский опорный полузащитник Серхио Бускетс сыграл в этом матче все 90 минут. Уругвайский форвард Луис Суарес провёл всего 64 минуты, но не отметился результативными действиями, после чего был заменён. Левый защитник Жорди Альба вышел на поле со скамейки запасных. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси пропустил матч из-за дискомфорта в колене, вызванного небольшим повреждением.

На данный момент «Интер Майами» с 28 очками за 14 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Орландо Сити» с 13 очками расположился на 20-й строчке сводной таблицы.