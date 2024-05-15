«Манчестер Сити» оказался под угрозой недопуска к участию в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может не допустить «Манчестер Сити» к следующему розыгрышу Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Times.

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Компания City Football Group владеет одновременно двумя клубами, которые отобрались в Лигу чемпионов на следующий сезон, — английским «Манчестер Сити» и испанской «Жироной». По информации The Times, УЕФА отправил City Football Group письмо с просьбой уменьшить долю в одном из клубов до 30 процентов, чтобы «Манчестер Сити» и «Жирона» смогли вместе принять участие в турнире.

На данный момент City Football Group владеет 100 процентами акций английской команды и 47 процентами акций клуба из Каталонии. Сообщается, что в том случае, если ситуация с долями в клубах не будет урегулирована, «Жирона» может перейти из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» и «Челси» могут исключить из Английской премьер-лиги (АПЛ) за нарушение правил финансового фэйр-плей. Отмечается, что независимая комиссия лиги уведомила команды о возможности наказания. При этом для исключения нужно доказать их виновность.