Экс-игрок «Динамо»: «Спартак» не заслуживал места в финале Кубка России

Бывший защитник московского "Динамо" Владимир Гранат прокомментировал поражение московского "Спартака" от калининградской "Балтики" в Кубке России, заявив, что красно-белые не заслужили выход в финал Кубка России, передает "Чемпионат".

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"Спартак" не заслуживал места в финале. Если бы "Спартак" реализовывал свои моменты, говорили бы по-другому. Но "Балтика" терпела, искала свой шанс, нашла и использовала его", - сказал Гранат.

"Спартак" завершил выступление в Кубке России, проиграв в финале Пути регионов калининградской "Балтике". Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе "Ростех Арена", завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" идет на пятом месте, набрав 46 баллов.