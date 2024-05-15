Даниил Шамкин объяснил низкое положение «Торпедо» в таблице Первой лиге

Полузащитник «Торпедо» Даниил Шамкин высказался о провальном сезоне-20232024 команды в Первой лиге.

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«Честно не знаю, не могу найти ответа. Команда укомплектована очень хорошо, у нас играют футболисты с большими именами. Стараемся, работаем на тренировках. Наверное, это звучит банально и, может быть, даже где-то не по-спортивному, но, наверное, не хватает чуть-чуть везения.

Плюс Первая лига – такая непредсказуемая, в ней очень сложно конкурировать. Вот буквально свежий пример – недавно мы играли с «Химками». Абсолютно разные позиции в таблице. Но когда пересматриваешь матч, видно, что она была как будто не по таблице, а матч двух лидеров», — приводит слова Шамкина «РБ Спорт».

После 31 матча «Торпедо» занимает 13 место с 40 очками. Лидируют в таблице «Химки» (60 очков).

Следующий матч московская команда проведёт с «Кубанью». Встреча между командами состоится завтра, 16 мая, в 19:30 по мск.