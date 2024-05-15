«Само собой, я бы вернулся». Вендел – о пропуске сборов «Зенита»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопросы о ситуации со своим невозвращением в расположение команды после отпуска летом 2023 года.

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– Ты редко даёшь интервью. Поэтому считаю важным поговорить о прошлом, которое многих волнует. Лето 2023 года. Все ждут Вендела на сборах, но ты находишься в Бразилии. А твой агент говорит сначала о семейных проблемах, потом о том, что он ищет тебе новый клуб. Что в тот момент с тобой происходило? Какими были твои мысли?

— Я не знаю, что ответить на этот вопрос – это дела более высокого уровня, коммуникация между моим агентом и руководством «Зенита».

– Активно писали об интересе к тебе со стороны «Фламенго» – ты с ними контактировал?

— Этот вопрос для меня такого же порядка, как и предыдущий. И мой ответ будет точно таким же.

– Но семейные проблемы действительно присутствовали?

– Да, разумеется.

– Были ли тогда мысли, что ты уже не вернешься в Россию?

— Само собой, я бы вернулся – у меня ведь действующий контракт с клубом до 2027 года! И моя цель отработать его до конца, — рассказал Вендел в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В текущем сезоне на счету центрального полузащитника «Зенита» Вендела четыре забитых мяча и восемь результативных передач в 31 матче за клуб во всех турнирах.