Шалимов: минимальная стоимость Тюкавина — €20 млн

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о возможном переходе форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб. По мнению эксперта, минимальная стоимость 21-летнего российского нападающего в переговорах должна начинаться от € 20 млн. Накануне появились слухи об интересе к Тюкавину со стороны лиссабонской «Бенфики» и мадридского «Атлетико».

«Странно, если говорят про Португалию. Я думаю, что это испанские, французские или итальянские клубы. Думаю, что переговоры должны начинаться от 20 миллионов евро. Тюкавину нужно просто играть, не забивать себе голову. Если придут клубы, будут предложения, тогда посмотрим. Не думаю, что много клубов готовы предложить такую сумму», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.