Стала известна позиция футболистов «Спартака» по Слишковичу

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов после поражения от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России заявил, что футболисты клуба готовы обратиться к руководству для того, чтобы Владимир Слишкович остался на посту главного тренера. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Думаю, да. Но думаю, это не совсем корректно приходить и просить. Каждый должен заниматься своим делом. Чувствую ли, что голос футболистов будет учтен? Не знаю, но у нас есть опытные ребята, капитан команды. Может быть, эти вопросы будут задавать им. Если зададут нам, то это будет понятно уже по факту», — заявил Маслов.

Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера после того, как из клуба в середине был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые идут на пятом месте, набрав 46 очков.