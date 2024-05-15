Защитник «Зенита» подал в суд на бразильского политика

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино, ранее выступавший во «Флуминенсе», подал в суд на бразильского актёра и политика Александра Фроту. Об этом сообщил Itatiaia.com.

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Поводом для иска об имиджевых правах стали высказывания Александра Фроты о том, что Нино был вызван в национальную команду Бразилии для того, чтобы выросла его трансферная стоимость. Фрота заявил, что временный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз знал, что защитник близок к переходу в «Зенит».

Сообщается, что представители Нино в конце апреля подали иск в суд Сан-Паулу. Дело находится на рассмотрении гражданского суда Котии. Сторона Нино требует компенсации в размере 50 тыс. бразильских реалов. Отмечается, что представители Фроты отказались от комментариев.