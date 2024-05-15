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Тен Хаг о возможной отставке: «Это не то, что я чувствую и как вижу ситуацию. Болельщики поддерживают меня, подходят на улицах»

Эрик тен Хаг высказался о возможной отставке перед матчем с «Ньюкаслом».

Эрик тен Хаг высказался о возможной отставке перед матчем с «Ньюкаслом»
© Sports.ru

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет матч 34-го тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает кандидатов на должность главного тренера в случае увольнения нидерландского специалиста.

«Это не то, что я чувствую и как вижу ситуацию. Не то чтобы я готовился совершить круг почета для болельщиков, нет. Ответ на вопросы, которые вы так часто задавали, не изменился. Болельщики всегда поддерживают команду и поддерживают меня. Кроме того, многие подходят ко мне на улицах. Болельщики понимают, что клуб находится в переходном периоде, с какими огромными проблемами нам пришлось столкнуться, особенно с игроками на ключевых позициях», – главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
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