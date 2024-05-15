Объявлено, сколько зрителей «Зенит» ожидает на домашнем матче КР с ЦСКА

На ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и ЦСКА ожидается до 45 тысяч зрителей, сообщается на сайте «сине‑бело‑голубых».

© Матч ТВ

Встреча пройдет в среду в Санкт‑Петербурге и начнется в 20:45 по московскому времени.

Первая игра финала Пути РПЛ прошла 2 мая в Москве и завершилась вничью со счетом 1:1. Победитель этой пары сыграет с калининградской «Балтикой» в Суперфинале FONBET Кубка России.