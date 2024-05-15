В «Динамо» заступились за игрока «Рубина», пошутившего про «денежки на карту»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров встал на защиту футболиста казанского «Рубина» Руслана Безрукова, который после победы над петербургским «Зенитом» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Он был приглашен на интервью, ему были заданы вопросы — и игрок, находясь в хорошем настроении, пошутил. <...> А когда у нас футболист, уходя с поля после матча и проявляя эмоции, потом за это получает дисквалификацию, возникает двойственная ситуация. Развиваем медийность — чтобы потом за нее же быть наказанными», — заявил Пивоваров.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

«Динамо» и «Зенит» сражаются за чемпионство. За два тура до конца Российской премьер-лиги московский клуб идет на первом месте, имея в активе 53 балла. «Зенит», идущий вторым, уступает на два очка. Замыкает тройку лучших «Краснодар» (50). «Рубин» идет на седьмом месте, набрав 41 балл.