Определены финалисты в борьбе за награду лучшему игроку сезона РПЛ

В число финалистов в номинации «Игрок сезона» Российской Премьер-Лиги вошли 10 футболистов. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

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Претенденты на звание лучшего игрока сезона в РПЛ:

Отмечается, что на втором этапе больше всех голосов набрал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. На втором этапе голосовали болельщики.

Чемпионат России сезона-2023/2024 завершится в субботу, 25 мая. Матчи 30-го тура пройдут в одно время.