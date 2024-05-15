«Челси» получит бонус от трансфера Азара за выход мадридцев в финал ЛЧ

«Реал» выплатит «Челси» 5 млн фунтов за Азара после выхода в финал ЛЧ. Эден завершил карьеру прошлой осенью
«Челси» получит бонус от трансфера Эдена Азара за выход мадридцев в финал ЛЧ.
По данным The Telegraph, несмотря на досрочное расторжение контракта Азара с «Реалом» в конце прошлого сезона, условия перехода бельгийца из «Челси» остаются в силе.
Таким образом, за выход «Реала» в финал Лиги чемпионов в этом сезоне «синие» получат бонус в размере около 5 млн фунтов.
Эден Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро без учета бонусов.
В октябре 2023-го, через несколько месяцев после досрочного расторжения контракта с мадридским клубом, бельгиец объявил о завершении карьеры.
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«Реал» выплатит «Челси» 5 млн фунтов за Азара после выхода в финал ЛЧ. Эден завершил карьеру прошлой осенью
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