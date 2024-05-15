«Спартак» готов разорвать контракт с Бальде

Московский «Спартак» готов рассмотреть расторжение контракта с нападающим Кейта Бальде. Сам сенегальский форвард не горит желанием возвращаться в Россию — он хочет продолжить карьеру в Европе, информирует Metaratings.

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Согласно сведениям источника, Бальде продолжит выступать за «Спартак» лишь в том случае, если новый главный тренер будет настаивать на этом и не позволит руководству разорвать контракт с Кейта. Ещё одной проблемой для расторжения контракта может стать высокая зарплата Бальде — он получает порядка € 2,5 млн в год.

Напомним, 29-летний сенегалец перешёл в «Эспаньол» в сентябре 2023 года на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Действующий контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Бальде сыграл 20 матчей, отметившись лишь одной голевой передачей.

Нападающий присоединился к московскому «Спартаку» в августе 2022 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает Бальде в € 1,5 млн.